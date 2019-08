LIVE Calciomercato Lazio: Durmisi verso il ritorno al Betis Siviglia, Tare in attesa per Llorente

LIVE Calciomercato Lazio – News e aggiornamenti sulle trattative del 7 agosto che riguardano la squadra biancoceleste

Live / Calciomercato Lazio – Segui le trattative del 7 agosto.

CESSIONI – Il ds Tare è al lavoro nell’operazione sfoltimento. Durmisi, diventato il quarto esterno sinistro nelle gerarchie di Simone Inzaghi, non troverà molto spazio e, per questo, è pronto a lasciare la Capitale. Su di lui c’è l’interesse di Besiktas, Marsiglia e Fenerbahce ma, come anticipato, è più vicino il ritorno in prestito al Betis Siviglia. In Spagna Riza ha lasciato un buon ricordo e i biancoverdi hanno bisogno di un terzino sinistro per sostituito Junior Firpo, appena passato al Barcellona. Per Wallace al Wolverhampton ci sono dei problemi burocratici, che saranno risolti solamente con il via libera della federazione inglese. Nonostante il brasiliano abbia vestito le maglie di Monaco e Lazio, non ha collezionato alcuna presenza in Nazionale, se non in quelle giovanili. Infine, sono tanti gli esuberi da piazzare: da Vargic a Casasola, la Lazio ha a disposizione ancora un po’ di tempo per trovargli una sistemazione.

INNESTI – La possibile permanenza di Milinkovic, insieme alla conferma di Berisha ed Anderson, non consente di fare operazioni in entrata a centrocampo. In attacco, la Lazio è alla ricerca di una punta, come chiesto dallo stesso Inzaghi che, insieme alla permanenza di Caicedo, vorrebbe un attaccante del tipo di Petagna o Llorente. Se i biancocelesti hanno rinunciato all’ex Atalanta perché troppo costoso, sono rimasti in attesa per l’ex Juventus.