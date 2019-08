LIVE Calciomercato Lazio – Caicedo verso il rinnovo, ma si cerca lo stesso una terza punta

LIVE Calciomercato Lazio: news e aggiornamenti in tempo reale sulle trattative del 25 agosto che riguardano la squadra biancoceleste

ATTACCO – Lo ha annunciato ieri mister Inzaghi: Caicedo è a un passo dal rinnovo. L’ecuadoriano e la Lazio hanno trovato un accordo: ritocco dell’ingaggio e prolungamento del contratto (QUI LA NOTIZIA COMPLETA). La richiesta di una terza punta, però, è sempre forte: l’idea Llorente è qusi scemata, in dissolvenza anche l’ipotesi Kalinic. Restano in lizza Sanabria, Babacar, Hassan, Simeone e Okaka, anche se per poter acquistare la Lazio deve prima vendere. Ad imporlo al club biancoceleste è la lista di Serie A dei giocatori titolari.