Calciomercato Lazio, il rinnovo di Caicedo ad un passo: i dettagli

Calciomercato Lazio, finalmente dopo un tira e molla durato un’estate sta per arrivare il rinnovo di Felipe Caicedo

Calciomercato Lazio – Ormai sembrano non esserci più dubbi: il rinnovo di Felipe Caicedo è solo questione di giorni. A confermarlo è lo stesso Inzaghi in conferenza stampa: «Nei prossimi giorni Caicedo dovrebbe rinnovare il contratto». Come riporta Il Corriere dello Sport, Caicedo firmerà un contratto fino al 2022 legandosi ai biancocelesti per altri due anni rispetto alla scadenza del 30 giugno 2020. Lo farà a 2 milioni di euro a stagione: un adeguamento (dagli 1,8 milioni attuali) che l’ha soddisfatto proprio sulla base dell’anno in più proposto dalla società, che prima si era fermata al 2021. La trattativa due mesi fa aveva subito una frenata dinanzi alla richiesta di 2,5 milioni dell’attaccante ecuadoriano, ma alla fine le parti si sono venute incontro e hanno trovato un accordo. L’incontro per apporre la firma sul rinnovo dovrebbe andare in scena prima del derby. L’obiettivo della Lazio e di Inzaghi è stato raggiunto: trattenere Caicedo e fargli firmare il rinnovo. Ora il tecnico per completare l’opera aspetta la terza punta tanto richiesta.