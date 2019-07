Calciomercato Lazio, Inzaghi prova a trattenere Badelj: le ultime

Calciomercato Lazio, l’ultima sfida di Inzaghi si chiama Milan Badelj: il mister proverà a trattenere il centrocampista croato

Calciomercato Lazio – L’amore tra Milan Badelj e la Lazio non è mai scoppiato, ma ancora una volta l’ultimo ad arrendersi è mister Inzaghi. Come riporta Il Corriere dello Sport, il tecnico biancoceleste dopo esserci riuscito lo scorso anno con Caicedo e due settimane fa con Radu, vuole provarci anche con l’ex Fiorentina. Inzaghi vuole convincere Baldej a restare alla Lazio per cancellare una prima stagione opaca e imporsi come una pedina importante per il suo scacchiere tattico. Il mister conosce bene le qualità del croato e sarebbe lui l’uomo giusto per far rifiatare Leiva durante tutto l’arco della stagione. I due hanno parlato tanto ad Auronzo e Baldej non ha chiuso le porte alla Lazio, ma in caso di una buona offerta, il croato la valuterà con attenzione. Per il momento non sono arrivate proposte ufficiali per Badelj, ma solo interessamenti da parte di Fiorentina e Bordeaux.