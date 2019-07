Calciomercato Lazio, ecco chi sarà il terzo portiere

Calciomercato Lazio, sarà ancora Guido Guerrieri il terzo portiere della Lazio nella prossima stagione

Calciomercato Lazio – Ormai sembrano esserci pochi dubbi, ancora una volta alle spalle di Strakosha e Proto ci sarà Guerrieri. Il portiere cresciuto nelle giovanili biancocelesti ha avuto la meglio su Marius Adamonis. Entrambi sono partiti per Auronzo, ma Inzaghi ha optato ancora una volta per l’estremo difensore romano. Ora, come riporta Il Corriere dello Sport, bisognerà trovare una sistemazione al portiere lituano, che nella scorsa stagione ha giocato con la maglia della Casertana. Sono tanti i club che hanno chiesto informazioni per lui. Livorno e Juve Stabia in Serie B, ma anche Teramo e Catanzaro in Lega Pro. Una decisione verrà presa nei prossimi giorni.