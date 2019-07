Calciomercato Lazio, Milinkovic-United: giorni decisivi. Ma Bale…

Calciomercato Lazio, i prossimi saranno giorni decisivi per il futuro di Milinkovic-Savic

Calciomercato Lazio – Il Manchester United non molla Milinkovic, ma prima gli inglesi dovranno cedere Pogba al Real Madrid. Un’operazione che però negli ultimi giorni ha subito una brusca frenata. La “colpa” è di Bale, visto che il trasferimento in Cina è saltato. A questo punto il Real pur di arrivare a Pogba potrebbe utilizzare Bale come pedina di scambio con lo United. Come riporta Il Tempo, i Red Devils se prendessero Bale difficilmente virerebbero su Milinkovic, ma si accontenterebbero di Bruno Fernandeds dello Sporting Lisbona. Il club portoghese chiede “solo” 60 milioni per il centrocampista, mentre le richieste di Lotito per il serbo sono più alte.

CIFRE RECORD – Il patron biancoceleste ha già fatto sapere allo United che non cederà Milinkovic per meno di 90 milioni (bonus esclusi). Gli inglesi invece sono pronti ad arrivare a 75 più 15 di bonus. Lotito però, viste le condizioni, non può tirare troppo la corda in questo momento, anche perché lo United può sempre chiudere l’operazione Fernandes. Come riporta Il Corriere dello Sport, Milinkovic ha già raggiunto da diversi giorni l’accordo con il club inglese: 6 milioni netti a stagione.