Calciomercato Lazio, la Fiorentina torna su Patric?

Calciomercato Lazio, la Fiorentina potrebbe tornare su Patric

Calciomercato Lazio – La Fiorentina cerca ancora un rinforzo per la fascia destra. Lirola del Sassuolo sembrava ad un passo, ma nelle ultime ore il club emiliano ha fatto un passo indietro e le parti si sono allontanate. Come riporta La Nazione, i viola starebbero valutando altri giocatori. Tra quelli seguiti dal ds Pradè ci sarebbe anche Patric. L’ex Barcellona piace tanto alla Fiorentina, ma se la trattativa entrasse nel vivo, l’ok definitivo sulla cessione dovrebbe arrivare sempre da Inzaghi, che invece vuole trattenere Patric per la sua duttilità.