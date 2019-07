Calciomercato Lazio, per la mediana occhi su Boateng e Bourabia

Calciomercato Lazio, per il centrocampo spuntano anche i nomi di Boateng e Bourabia del Sassuolo

Calciomercato Lazio – Prima le cessioni, poi si continuerà a rinforzare la rosa. In casa Lazio tiene banco la cessione di Milinkovic, che potrebbe concretizzarsi nei prossimi giorni. Intanto i biancocelesti sono in cerca di nuovi centrocampisti. Secondo quanto riporta Il Corriere dello Sport, sotto osservazioni ci sarebbero anche Mehdi Bourabia e Kevin Prince Boateng. Il centrocampista marocchino con cittadinanza francese gioca nel Sassuolo e nell’ultima stagione ha collezionato 32 presenze. Boateng invece è appena rientrato dal prestito al Barcellona e potrebbe garantire quella duttilità richiesta da Inzaghi. Il senegalese si può liberare per appena un milione di euro, ma su di lui ci sono diversi club europei.