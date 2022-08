Lista Serie A Lazio: presenti anche Acerbi, Akpa Akpro e Kiyine

Lista Serie A Lazio: il club biancoceleste ha depositato in Lega la lista dei giocatori per il campionato 2022-2023

La Lazio ha depositato oggi la lista dei giocatori che potranno partecipare alla Serie A 2022-2023. Importanti novità – come riporta Il Messaggero – sono presenti nella lista.

Il club biancoceleste ha inviato in Lega la lista di 25 giocatori . In realtà sono 22 in totale i calciatori capitolini presenti, uno in meno dello scorso anno visto l’addio di Strakosha, uno dei profili formati nel club. A tal proposito, l’unico con questo requisito resta Cataldi. Immobile, Lazzari, Zaccagni e il neo arrivato Provedel corrispondono ai quattro (ce ne sono altri cinque) formatisi nei vivai di club italiani.

Si passa infine ai 17 over 22 e qui arrivano le sorprese. Com’è noto, la lista per la Serie A in estate può essere modificata fino alla fine del mercato di giornata in giornata, ma al momento le novità principali corrispondono agli esuberi. Nonostante non si stiano allenando con il resto della squadra da diversi giorni, Acerbi, Akpa Akpro e Kiyine sono stati regolarmente inseriti tra i 22 che potranno essere utilizzati in campionato. Il loro futuro resta lontano dalla Capitale, ma almeno per il momento per riempire gli slot a disposizione la Lazio ha considerato anche loro. Stesso discorso per Adamonis.