Lisci Lazio, dal Club biancoceleste all’Osasuna: le parole

Lisci Lazio, le parole dell’ex giocatore biancoceleste approdato in Spagna con la maglia dell’Osasuna! Le ultime

Alessio Lisci ha raccontato il suo percorso professionale e le ambizioni attuali, passando dalla sua esperienza nella Lazio fino alla nuova avventura in Spagna con l’Osasuna. Ai microfoni de La Repubblica, il tecnico romano ha spiegato con sincerità e determinazione il suo approccio alla sfida nella Liga.

«Il mio esordio? Sono pronto: sarà difficile, ma anche bello. Sono le partite che tutti vogliamo giocare e, quindi, le affrontiamo con grande voglia, energia e cercando di fare la miglior prestazione possibile». Lisci sottolinea quanto sia importante l’entusiasmo e la voglia di emergere in un campionato così competitivo come quello spagnolo.

Il tecnico ha poi parlato delle sue influenze e del suo stile: «Mourinho? Mi accontenterei di un terzo dei suoi trofei. Di allenatori che mi hanno influenzato non ce n’è uno solo. Ogni anno cerco di reinventarmi e rinnovarmi. Negli anni, le mie idee e i miei modelli sono cambiati perché è fondamentale rimanere aggiornato».

Riguardo al passaggio dalla Lazio in Serie A alla Liga, Lisci ha spiegato: «Il calcio spagnolo mi ha sempre attratto: mi sembrava una grande opportunità. E poi perché, in Spagna, è più semplice accedere ai corsi di allenatore».

Il tecnico ha poi parlato della sua esperienza in Italia, definendola un campionato di alto livello: «L’Italia? Un campionato di livello altissimo che ogni anno migliora. Dopo la Premier è al livello di quello spagnolo». Riguardo all’Osasuna ha detto: «I giocatori che vengono dal vivaio ti danno sempre un plus nei momenti di difficoltà perché sentono la maglia molto di più di uno arrivato da un altro posto. È chiaro che sull’altra faccia della medaglia ci sono le tante pressioni che ricevono, tutti si aspettano sempre qualcosa in più da loro».

Infine, su un possibile ritorno in Italia, ha concluso: «Se farò bene è chiaro che arriveranno offerte dall’Italia. Altrimenti, non c’è problema, andrò in altri Paesi».