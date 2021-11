Ligue 1, sospesa Marsiglia-Lione, Payet colpito

Momentaneamente sospesa la partita fra Marsiglia e Lione, in Ligue 1, per un violento lancio di oggetti dalle tribune

Clamoroso quanto succede in Ligue 1, dove il match fra Marsiglia e Lione viene sospeso per l’irruenza dei tifosi, che durante la battuta di un calcio d’angolo in favore dei padroni di casa, hanno iniziato a lanciare decine di oggetti in campo, e nonostante la protezione offerta dalle forze di sicurezza dispiegate in campo (esattamente come era successo per la gara contro la Lazio), una delle bottigliette scaraventate in campo finisce sul capo di Payet, calciatore della squadra di casa.

Immediate le cure, e altrettanto immediata è la sospensione del match da parte dell’arbitro.