Venturin su Lazio-Juventus: «Il Var non sempre aiuta»

L’ex calciatore biancoceleste Venturin, ha parlato ai microfoni di Radio Sei di Lazio Juventus, e di Var, esprimendo i propri dubbi

Venturin, ex centrocampista della compagine laziale, ha toccato il tema Var durante un intervista ai microfoni di Radio Sei, e dei limiti che la stessa tecnologia, ormai di uno mondiale, presenta in determinati contesti, come quelli legati alla partita giocata ieri sera fra Lazio e Juventus. Ecco le sue dichiarazioni:

«La verità in merito al Var è che purtroppo non sempre aiuta, anzi. La partita della Juventus di ieri è da provinciale, concedendo poco o nulla alla Lazio che, ovviamente, è caduta perfettamente nel tranello difensivo. Il rigore di Cataldi? Puoi fischiarlo come no, è una situazione che la tecnologia dovrebbe aiutare a sbrogliare, così non è stato. L’assenza di Immobile pesa, e Muriqi nonostante abbia le caratteristiche fisiche giuste, non è riuscito a cogliere le poche occasioni concesse da Sarri. Consiglio a Maurizio di prendere spunto dalla Juve, specie in un periodo così complesso, e senza Immobile: basta dominare l’avversario».