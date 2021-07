Ligue 1, Bordeaux riammesso nella massima serie. Basic e la Lazio...

Il Bordeaux è stato riammesso in Ligue 1 dopo la retrocessione per problemi finanziari. Le ripercussioni su Basic e la Lazio

Dopo essere stato retrocesso in Ligue 2 per problemi finanziari, il Bordeaux è stato riammesso in Ligue 1 vincendo così il ricorso presentato in seguito alla decisione della federazione transalpina. Il club avrebbe fornito le giuste garanzie economiche, ma verrà comunque tenuto sott’occhio per quanto riguarda il monte ingaggi.

La decisione influirà anche sulla trattiva tra Basic e la Lazio. L’accordo tra il giocatore e i biancocelesti c’è, ora si attende l’accelerata decisiva in seguito alla frenata dovuta ai problemi dei Girondini.