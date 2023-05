Leverkusen-Roma, previsto un alcool test per i tifosi giallorossi: i dettagli

Leverkusen-Roma, i tifosi giallorossi prima di entrare alla BayArena saranno sottoposti a dei controlli alcool per la sicurezza dello stadio

Questa sera a Leverkusen la Roma si gioca l’accesso alla finale di Europa League, e riparte dal vantaggio di 1-0 della gara d’andata. I tifosi giallorossi non hanno lasciato sola la squadra e seguiranno in massa i ragazzi di Mourinho, ma secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, prima di entrare allo stadio della BayArena dovranno fare un alcool test, e coloro che risultano essere leggermente brilli o ubriachi non verranno fatti entrare allo stadio.