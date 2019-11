Lennon: «Grande successo, i nostri i migliori tifosi al mondo»

Lennon, le parole del tecnico degli scozzesi al termine della gara vinta dal Celtic per 1-2 sulla Lazio

Sconfitta amara della Lazio e vittoria che porta tanto entusiasmo per il Celtic. Gli scozzesi grazie i tre punti si qualificano direttamente ai sedicesimi. Al termine della gara il tecnico Lennon è intervenuto ai microfoni di Sky Sport.

«Partita emozionante, credo che quando siamo entrati in partita abbiamo dominato la gara per lunghi tratti. Portare a casa la vittoria è qualcosa di bellissimo per il club. Un grande successo, vogliamo goderci questo momento, abbiamo tanto lavoro da fare ma è davvero eccezionale tagliare questo traguardo. Questi ragazzi hanno dato tanto. Abbiamo i migliori tifosi al mondo, hanno visto il lavoro di questa squadra e vengono a vederci perché adorano vedere il Celtic, questi giocatori stanno dando la risposta che i tifosi meritano».