Non solo Immobile, Sarri dovrà gestire anche la condizione di Leiva e Pedro: i due sono in bilico per la gara contro la Juve

Non solo Immobile, Sarri dovrà fare i conti anche con la condizione di Leiva e Pedro. Il brasiliano – come riporta La Repubblica – sarebbe alle prese con alcuni guai muscolari, mentre dal compagno sono arrivati segnali positivi, dopo gli esami strumentali. Il problema al polpaccio non è ancora risolto e la sua presenza per la gara contro la Juve resta comunque in bilico.

Oggi la squadra si ritroverà a Formello per la ripresa degli allenamenti ed entrare nel vivo della settimana che porterà alla sfida di Torino.