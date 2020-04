Leiva: «A volte bisogna fermarsi per mettere le cose a posto. Grazie per il supporto!» FOTO

Leiva, il messaggio del brasiliano all’indomani dell’operazione di pulizia del menisco che gli causavi problemi da tempo

Operazione andata a buon fine per Lucas Leiva. Ora per il brasiliano è tempo di riposare e poi di rimettersi in forma. Questo il messaggio che il biancoceleste ha postato sul suo profilo Instagram.

«Nella vita dobbiamo sempre pensare a andare avanti, ma a volte una fermata strategica ti aiuta a riflettere e mettere le cose a posto. Ho avuto questo momento di fermata per riparare qualcosa che non mi aiutava più. Ora inizio la seconda fase che consiste nel tornare con la massima forza. La pace mentale aiuterà il corpo a reagire meglio nel processo di riabilitazione. Torno tra un po’. Grazie mille per i messaggi di supporto».