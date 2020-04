Leiva, ecco il piano di recupero per il brasiliano

Leiva, operazione perfettamente riuscita quella subita ieri dal biancococeleste che ora dovrà stare fermo per circa un mese

Alla fine Lucas Leiva ha deciso di operarsi. Il brasiliano nei scorsi giorni stava valutando l’idea di risolvere con il fastidio al ginocchio che si porta dietro da ormai molto tempo sfruttando la pausa forzata legata allo stop del campionato.

Ieri il brasiliano è stato operato in artroscopia e starà ai box per almeno un mese. Come riporta il Corriere dello Sport il tutto è stato ponderato insieme alla Lazio compresi i temi di recupero che gli dovrebbero permettere di tornare quando riprenderà il campionato. Primi 15 giorni dedicati alla rieducazione, gli altri 15 alla ripresa del tono muscolare. Leiva si rimetterà in forma insieme a Lulic anche lui impegnato nel recupero dopo l’operazione alla caviglia.