Lazio, il ginocchio di Leiva fa progressi VIDEO

Il centrocampista della Lazio ha subito da poco un’operazione al ginocchio destro, ma già si vedono i progressi

Sono passati solo 7 giorni da quando Lucas Leiva è stato operato al ginocchio destro, ma già si iniziano a vedere i primi progressi.

Miracolo? No, semplicemente tanta dedizione e voglia di tornare a correre e lottare per per la Lazio. Il centrocampista brasiliano è una pedina fondamentale nello scacchiere di Inzaghi e, quando si tornerà a giocare, il tecnico vorrà poter contare sulla sua qualità in mediana. Intanto il numero 6 biancoceleste svolge dei piccoli esercizi per aumentare la mobilità dell’articolazione, postandoli su Instagram. Di questo passo, quando riabbracceremo la Lazio, riabbracceremo anche Lucas Leiva.