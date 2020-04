Lazio, alla fine il brasiliano ha deciso di operarsi al ginocchio: sarà di circa un mese lo stop per Leiva

La decisione alla fine è stata presa. Lo stop può essere una buona notizia per Lucas Leiva che, come riporta Il Tempo, questa mattina si è sottoposto alla pulizia del menisco in artroscopia.

Ad operarlo il dottor Rodia. I tempi di recupero sono fissati a 30 giorni, dovrebbe quindi essere disponibile per la ripresa del campionato.