Leiva e i dubbi sul futuro: lui vorrebbe rimanere, ma la Lazio...

Leiva vorrebbe rimanere un altro anno alla Lazio, ma dalla società non arrivano segnali: il suo ingaggio rientra nel piano tagli?

L’addio a fine stagione sembrava scontato, eppure Leiva sembra aver cambiato idea. Il centrocampista – come riportato da Il Messaggero – vorrebbe volare negli States, prima di chiudere la carriera, ma la Capitale è nel suo cuore e vorrebbe rimanere un altro anno. Dalla società, però, non sono arrivati segnali: qualcosa che si è già già visto con i vari Klose, Lulic e Parolo.

Come sottolineato dal quotidiano, l’importanza del giocatore non si discute: nonostante l’età, da febbraio si è ripreso la mediana, con lui la difesa ha registrato numeri più che positivi e la porta è rimasta inviolata per sei volte. Leiva accetterebbe di rimanere anche in versione part time, ma il suo ingaggio pesa (2,3 milioni) e potrebbe rientrare nel piano tagli necessari per l’indice di liquidità.