Leiva non è più al top, la Lazio pensa già al suo erede

Lucas Leiva non è più al top. Ed è per questo che la Lazio starebbe già pensando al suo erede: ecco la situazione

Il tempo passa per tutti. Quindi anche per Lucas Leiva. Il brasiliano ormai, a causa di alcuni problemi fisici, non è più al top ed è diventato una sorta di vero e proprio campione part-time. Infatti in questa stagione è rimasto in campo per 90 minuti soltanto per due volte.

EREDE – Dati e numeri che, come riportato dall’edizione odierna de Il Corriere della Sera, portano la Lazio a pensare al futuro e a immaginare un suo possibile erede. Va detto però che il brasiliano ha ancora un anno di contratto con i biancocelesti. Molto probabilmente occorrerà sedersi a un tavolo per decidere assieme alla società se rimanere oppure andarsene in anticipo. Con l’ipotesi di un ritorno al Gremio che è tutt’altro che da scartare. Ma quale potrebbe essere il suo erede? La Lazio dovrebbe gettarsi sul mercato per trovare un elemento che possa, anche gradualmente, prendere il posto dell’ex Liverpool. Escalante e Cataldi non possono bastare ed è per questo che, da mesi, Tare starebbe cercando, in giro per l’Europa, l’uomo giusto.