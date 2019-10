La Lega di Serie A celebra la Nazionale con l’abbraccio tra Immobile e Belotti – Foto

Nazionale, un abbraccio che vale tanto quello tra Ciro Immobile e il Gallo Belotti celebrato anche dalla Lega di Serie A

L’Italia si è qualificata agli Europei del 2020. Ha vinto tutte le gare del suo girone, compresa quella di ieri con il Liechtenstein, battuto per 5-0. Belotti ha siglato una doppietta e subito dopo è andato ad abbracciare il suo amico Ciro Immobile.

Un’immagine che ha fatto il giro del web e che oggi è stata utilizzata anche dalla Lega di Serie A per celebrare la Nazionale. Nel post si legge: «On the road to Euro2020. Forza azzurri!».