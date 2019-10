Italia, Mancini: «Belotti e Immobile? Spero saranno come Rossi o Schillaci…»

Il ct azzurro, Roberto Mancini, ha commentato la coppia Belotti-Immobile e la necessità di fare una scelta tra i due centravanti

Belotti e Immobile, questa è l’alternanza fatta da Mancini. Il ct, però, dovrà presto fare una scelta e trovare il centravanti a cui affidare le sorti dell’avanzata azzurra. Al termine della gara di ieri contro il Liechtenstein, il mister ha così commentato: «Adesso abbiamo due centravanti, ed è giusto che giochino entrambi, per entrambi. Ci sono ancora sei partite prima dell’Europeo e almeno fino a marzo, ovvero per le prossime quattro, ci sarà questo ballottaggio. Poi quando ci avvicineremo all’Europeo sarà necessario fare una scelta e la farò. E a quel punto spero che il nostro centravanti faccia come Paolo Rossi, come Schillaci… Tanti gol del centravanti, non per forza di tanti giocatori diversi, sarebbe la cosa ideale».