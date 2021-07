Doppia gioia per Ledesma: «Sul tetto d’America e d’Europa» FOTO

Cristian Daniel Ledesma, ex giocatore della Lazio, ha esultato doppiamente sui social per le grandi vittorie di Italia e Argentina

Un risultato incredibile che ha riempito di gioia i cuori di un’intera nazione: l’Italia ha battuto l’Inghilterra nella finale di Euro2020 e si è laureata Campione d’Europa. Pochi giorni prima, un’altra Nazionale vinceva il suo torneo continentale: si tratta dell’Argentina guidata dai due Lionel, Scaloni e Messi. Per queste due vittorie ha esultato molto Cristian Daniel Ledesma, ex giocatore della Lazio e della Nazionale Azzurra, ma nato e cresciuto in argentina.

«Sul tetto d’America e d’Europa» ha scritto l’ex centrocampista sul proprio profilo Facebook, dove ha pubblicato le foto delle due Nazionali mentre alzano le rispettive Coppe. Una doppia gioia per Cristian, argentino di nascita e italiano di adozione.