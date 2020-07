Allo Stadio Via del Mare, la trentunesima giornata di Serie A 2019/2020 tra Lecce e Lazio: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live

Il cammino della Lazio riparte dallo stadio Via del Mare. Ad aspettare la squadra di Inzaghi c’è una vecchia conoscenza: Fabio Liverani. Il Lecce è pronto a lottare per conquistare punti preziosi in ottica salvezza, mentre i capitolini vogliono rimanere attaccati – per quanto possibile – alla prima della lista, la Juventus. Le due squadre si sfidano sotto l’occhio attento di Maresca.

Sintesi Lecce-Lazio 1-1 MOVIOLA

43′ Giallo Lazio – Ammonito Radu per una brutta entrata su Falco

42′ Giallo Lecce – Ammonizione per Donati che atterra Jony

37′ VAR – Maresca si consulta con gli addetti alla tecnologia in campo per valutare il possibile tocco di mano di Falco su cross di Jony. Per la Lazio, però, c’è solo il corner

30′ Gol Lecce – Babacar buca di testa la porta di Strakosha, sfruttando il cross di Falco

23′ Gabriel nega il raddoppio ad Immobile – Il giocatore in progressione si porta davanti al portiere, ma salva tutto il difensore

22′ Primo giallo – Ammonito Caicedo per simulazione

15′ Ci riprova il Lecce – Calderoni tenta la conclusione dalla distanza, sfruttando la respinta di Strakosha che non esce bene sugli sviluppi di un corner

4′ Gol Lazio – Caicedo rimette le cose a favore della Lazio, sfruttando un clamoroso errore della difesa giallorossa

2′ Gol Lecce – Mancosu recupera palla a centrocampo, si libera di Parolo e Leiva e calcia direttamente in porta. Maresca però annulla tutto, per un controllo della sfera con la mano

1′ Si parte – Maresca fischia il calcio di inizio



Migliore in campo, primo tempo PAGELLE

Lecce-Lazio, il tabellino 1-1

MARCATORI: 4′ Caicedo; 30′ Babacar

AMMONITI: 22′ Caicedo; 42′ Donati; 43′ Radu

LECCE (4-3-2-1): Gabriel; Donati, Lucioni, Paz, Calderoni; Barak, Petriccione, Mancosu; Saponara; Falco, Babacar. A disp.Vigorito, Sava, Radicchio, Vera, Farias, Shakov, Deiola, Rispoli, Maselli, Rimoli, Majer. All.: Liverani.

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Patric, Acerbi, Radu; Lazzari, Parolo, Leiva, Luis Alberto, Jony; Caicedo, Immobile. A disp.: Proto, Guerrieri, Luiz Felipe, Vavro, Bastos, Milinkovic, Cataldi, D. Anderson, Falbo, Lukaku, A. Anderson, Adekanye. All.: Inzaghi.