Lecce Lazio, Ledesma: «Per vincere i biancocelesti non devono cambiare»

L’ex Lazio, Christian Ledesma, è intervenuto ai microfoni di Radiosei. Queste le parole dell’ex capitano biancoceleste sulla prossima sfida di Serie A contro il Lecce.

VERSO LECCE – «Sarà una gara delicata. La Lazio deve portare tanti giocatori in area e li può fare male. Per battere il Lecce i biancocelesti non devono cambiare, sfruttare cambi di posizione e aiutare tutti in fase di non possesso»