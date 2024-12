Lecce Lazio, il doppio ex Ledesma: «Baroni ripartirà; Giampaolo è una garanzia»

Lecce Lazio, le parole del doppio ex della partita Cristian Ledesma: «Il calcio di Baroni è bello e divertente, sapranno ripartire»

Cristian Ledesma ha parlato a la Gazzetta dello Sport in qualità di doppio ex della sfida Lecce Lazio di questa sera. Di seguito le sue parole.

IL LECCE ARRIVA MEGLIO – «Beh, la squadra di Giampaolo ha vinto due delle ultime quattro partite, si è risollevata in classifica. L’umore è buono. Ma anche la Lazio sta bene».

SCONFITTA CONTRO L’INTER – «Sì e spiego perché. È stata una sconfitta pesante, ma piena di attenuanti. La Lazio aveva giocato molto bene per mezzora, poi la partita è cambiata, ci sono stati anche gli infortuni dei due centrali (Gila e Gigot, ndr) e già mancava Romagnoli: certe giornate possono capitare».

LAZIO PRONTA A RIPARTIRE – «Quello che ha fatto nel corso di questa stagione non può essere cancellato da una sconfitta, per quanto molto pesante. Quindi sì, credo che possa ricominciare ad esprimersi come ha fatto fino alla scorsa settimana».

TITOLO DI SORPRESA DELLA SERIE A – «Meritamente, aggiungo io. Perché il calcio di Baroni è bello e divertente. Piace soprattutto il modo in cui tutta la formazione contribuisce ad entrambe le fasi».

SINGOLI LAZIO – «Facile dire Guendouzi, Rovella, Tavares. A me impressiona invece Dele-Bashiru per come sta progredendo. Sono sicuro che crescerà ancora tanto».

SINGOLI LECCE – «Beh, qui non posso che dire Dorgu, davvero impressionante. Ha tutto per diventare un giocatore top. Penso sia già pronto per un grande club».

SEGRETI DELL’AMBIENTE SALENTINO – «Il direttore è uno dei segreti del Lecce. L’altro è un ambiente che è l’ideale per un giocatore, e lo dico perché l’ho vissuto da dentro».

GIAMPAOLO – «Grande allenatore. È partito molto bene. La sua mano si vede ancora poco perché lui è uno di quei tecnici che ha bisogno di tempo. Però è riuscito subito a cogliere i risultati, che è la cosa più importante per una squadra che deve salvarsi. Io sono convinto che ce la possa fare».

DOVE PUO’ ARRIVARE LA LAZIO – «Spero in Champions. Sarebbe un traguardo straordinario. Se Baroni e i suoi giocatori continueranno ad esprimersi come fatto finora hanno concrete possibilità di farcela».