Le prime pagine dei Quotidiani Sportivi di Oggi, 7 maggio: Tuttosport, Gazzetta dello Sport e Corriere dello Sport

Le prime pagine di oggi aprono con il sì della Germania alla ripresa della Bundesliga. Ieri la cancelliera Angela Merkel infatti ha dato il via libera per far ripartire il campionato. Adesso toccherà all’Italia decidere.

Spazio anche per la guarigione di Dybala che finalmente è risultato negativo al tampone.