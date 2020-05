Bundesliga, arriva il via libera del Governo per la ripresa del campionato

Bundesliga, la Merkel ha dato il via libera per la ripresa del campionato tedesco: da definire la data precisa in cui si riprenderà

Arriva il via libera dalla Germania per la ripresa della Bundesliga. Come riporta l’agenzia di stampa Reuters il Governo ha dato l’ok per la ripresa del massimo campionato tedesco di calcio. La data precisa sarà invece decisa dalla Lega calcio tedesca.

La Federcalcio tedesca ha convocato una riunione generale tra i club di prima e seconda divisione per discutere e decidere i dettagli della ripresa: oltre a programmare le date per il ritorno in campo, che dovrebbe avvenire nella seconda metà di maggio, ci sono ancora da disputare semifinali e finali della Coppa di Germania.