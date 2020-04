Le prime pagine dei principali quotidiani sportivi – 3 Aprile

Le prime pagine dei Quotidiani Sportivi di Oggi, 3 Aprile: Tuttosport, Gazzetta dello Sport e Corriere dello Sport

Sulle prime pagine dei maggiori quotidiani sportivi si parla di quando e in che modalità ripartirà il campionato di Serie A. L’obiettivo è quello di riprendere ma in Lega è scontro tra i presidenti di tutti i club del massimo campionato, tra chi vuole fermare la stagione e chi vuole portarla a termine.

Spazio anche per le accuse mosse dall’attaccante dell’Inter Lukaku in merito a come il sistema calcio ha gestito l’emergenza coronavirus.