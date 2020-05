Le prime pagine dei principali quotidiani sportivi – 22 Maggio

Le prime pagine dei Quotidiani Sportivi di Oggi, 22 Maggio: Tuttosport, Gazzetta dello Sport e Corriere dello Sport

Prime pagine di oggi che aprono con l’accusa rivolta dall’Assocalciatori alla FIGC. L’AIC infatti è contro il protocollo messo in atto per far ripartire il campionato e il problema principale sarebbe appunto quello della tutela dei calciatori.

Su Tuttosport invece in prima c’è la questione legata ad Higuain che ormai quasi certamente a fine stagione dirà addio alla Juventus. Spazio anche per le parole del presidente del Torino Cairo, di fatto contro la ripresa del campionato.