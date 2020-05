Le prime pagine dei principali quotidiani sportivi – 18 Maggio

Le prime pagine dei Quotidiani Sportivi di Oggi, 18 Maggio: Tuttosport, Gazzetta dello Sport e Corriere dello Sport

Prime pagine di oggi che aprono ancora con il caos della Serie A. La Bundesliga è tornata in campo nel weekend ed è stato boom di ascolti televisivi per il primo campionato europeo che è tornato a giocare dopo due mesi di stop. Slittano ancora in Italia gli allenamenti collettivi della squadre in attesa della decisione del Comitato tecnico-scientifico.

Su Tuttosport invece prima pagina per Ronaldo che da domani potrà tornare ad allenarsi alla Continassa.