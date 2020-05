Serie A, slitta la data per gli allenamenti collettivi: le ultime

Secondo quanto riportato da Ansa.it, gli allenamenti collettivi della Serie A potrebbero slittare a causa della mancata validazione dal CTS

La Serie A dovrà attendere ancora per tornare agli allenamenti collettivi, questo è quanto emerso nelle ultime ore e riportato da Ansa.it che spiega come il tutto dipenda dalla mancata validazione del CTS riguardo gli allenamenti di squadra. Situazione che, a quanto pare, richiede solo tempo per essere risolta, dato che già domani potrebbe arrivare il via libera alle società.