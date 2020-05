Le prime pagine dei Quotidiani Sportivi di Oggi, 17 Maggio: Tuttosport, Gazzetta dello Sport e Corriere dello Sport

Prime pagine di oggi che aprono con le parole dette dal Premier Conte nella conferenza stampa di ieri sera. Di fatto la conferma che non c’è ancora una data certa per la ripresa del campionato di Serie A. Spazio anche invece a chi per primo è tornato in campo ieri ovvero la Bundesliga.

In prima su Tuttosport invece l’interesse della Juventus per Jorginho.