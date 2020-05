Serie A, Conte: «Mancano garanzie per avere la data della ripartenza»

Il Presidente del Consiglio Conte, durante la conferenza stampa di oggi, ha risposto ad una domanda sulla ripartenza della Serie A

Giuseppe Conte ha appena tenuto una conferenza stampa in cui ha annunciato le nuove misure, contenute nell’appena approvato DPCM, per contrastare il Coronavirus.

A margine di essa sono arrivate le domande dei cronisti. Una in particolare ha riguardato la possibile ripartenza della Serie A. Ecco la risposta del Presidente del Consiglio: «Quando riprenderà il campionato? È un tema che riceve tante sollecitazioni, lo sta seguendo molto bene il Ministro Spadafora. Bisogna che si realizzino le condizioni necessarie. Deve riprendere quando ci saranno condizioni di massima sicurezza. Per fare una data bisogna avere alcune garanzie in più, che in questo momento non ci sono, non è ancora il momento. Speriamo che le condizioni si verificheranno quanto prima».