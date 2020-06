Le prime pagine dei Quotidiani Sportivi di Oggi, 10 Giugno: Tuttosport, Gazzetta dello Sport e Corriere dello Sport

Prima pagina de Il Corriere dello Sport che apre con l’intervista esclusiva a Giorgio Chiellini che ha come tema centrale la ripresa del campionato.

Spazio anche a Paulo Dybala che si schiera in prima linea nella lotta contro il razzismo. Su Tuttosport si parla anche della grande festa del Monza per la promozione in Serie B e le parole di Galliani e Berlusconi.