Le pagelle di Lazio-Napoli 1-0, sfida valida per la 19^ giornata di Serie A TIM

Alle ore 18:00 è andata in scena la sfida tra la Lazio di Inzaghi e il Napoli di Gattuso. Ecco di seguito le pagelle dei biancocelesti.

STRAKOSHA: Al 28′ si supera sul calcio di punizione battuto da Insigne, al 75′ interviene ancora una volta sull’ex Pescara. Stasera è sfida aperta tra Insigne e Strakosha, al 90′ l’ex primavera si supera ancora una volta. VOTO: 7,5.

LUIZ FELIPE: Un buon match, evita di strafare e argina efficientemente gli attacchi partenopei. Al 46′ sbroglia un possibile triangolo effettuato dal Napoli. VOTO: 6,5.

ACERBI: Il solito leader della difesa, non sbaglia quasi nulla anche se gli attacchi dei napoletani non sono particolarmente pericolosi. VOTO:6,5.

RADU: Diverse chiusure da sottolineare e un paio di anticipi niente male. Prestazione sufficiente la sua. VOTO:6.

LAZZARI: Le solite grandi sgroppate dell’esterno veneto, al 26′ si fa ammonire per fallo su Insigne. Uno dei migliori tra i biancocelesti, l’ex Spal è travolgente. VOTO:6,5.

MILINKOVIC-SAVIC: Sulle palle alte è uno dei più pericolosi, gioca bene anche se il primo vero squillo del primo tempo arriva al 42′ con una bella conclusione. Nella ripresa dà una grande mano al centrocampo laziale. VOTO:6,5.

LUCAS LEIVA: Un primo tempo un po’ sottotono, anche se negli ultimi 10′ cresce come tutta la Lazio. Nella ripresa si vede per qualche palla recuperata. VOTO:6.(80′ BERISHA: SV).

LUIS ALBERTO: Una prima frazione certamente non eccelsa, ma nel secondo tempo i suoi break palla al piede sono disarmanti e in più di un’occasione cerca la via del gol. VOTO:6,5. (89′ JONY: SV)

LULIC: E’ in uno stato di forma eccellente, da sottolineare lo slalom effettuato al 10′. Si fa ammonire ingenuamente per proteste ma la prestazione del bosniaco è molto positiva. VOTO:6,5.

CAICEDO: Partita molto buona dell’ecuadoriano, tanta pressione sui difensori avversari. Nel finale del primo tempo si rende spesso pericoloso. VOTO:5,5. (63′ CATALDI: Entra molto bene in partita. VOTO:6).

IMMOBILE: Uno dei più attivi durante la prima frazione, si abbassa molto spesso quando c’è la necessità di dare una mano alla squadra. Nel secondo tempo si sbatte e all’83’ riesce a trovare la via del gol grazie a un’ingenuità di Ospina. VOTO:7,5.

ALL. INZAGHI: La sua Lazio vince la decima partita di fila in campionato grazie alla freddezza di Immobile e a un pizzico di fortuna. I biancocelesti si confermano al top. VOTO:7.