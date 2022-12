Le inquietudini di Luis Alberto: il Mago aspetta Sarri e Simeone

Il fastidio al ginocchio sta condizionando Luis Alberto: il Mago diviso tra riscatto alla Lazio e addio. Tutto dipende da Sarri e Simeone

Non è un momento facile per Luis Alberto. Il Mago spagnolo, dopo tre buone amichevoli contro Galatasaray, Hatayspor e Almeria, è stato fermato da un fastidio al ginocchio che da martedì gli sta impedendo di allenarsi con la squadra. Il sospetto che fosse uno dei soliti comportamenti ambigui del numero 10 è serpeggiato a Formello ma gli esami hanno confermato un versamento al ginocchio che gli provoca fastidio.

Oltre all’infortunio, come riportato dal Corriere dello Sport, c’è anche il tema mercato. Luis Alberto è scontento del ruolo di alternativa riservatogli da Sarri nella prima parte di stagione (nonostante i 3 gol messi a segno da subentrato). L’ex Liverpool utilizzerà le prime gare del 2023 per capire se la situazione potrà effettivamente cambiare, altrimenti comincerà a guardarsi intorno. Dalla Spagna i riscontri maggiori sono arrivati dall’Atletico Madrid, con Simeone che vorrebbe proprio il Mago per sostituire l’eventuale partenza di Joao Felix. In questo caso Lotito non farebbe sconti: servono almeno 20 milioni di euro per convincere il patron biancoceleste.