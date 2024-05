Lazzari a Dazn: «Finchè la matematica non ci condanna la Lazio CREDE alla Champions»

Manuel Lazzari, esterno della Lazio, ha parlato così ai microfoni di Dazn prima del match contro l’Empoli: le dichiarazioni

LE PAROLE – «L’obiettivo è arrivare a prenderci un posto in Europa. Tutti noi vorremmo giocare la Champions League, ci crediamo finchè la matematica non ci condanna. Se non ci arriveremo sarà fondamentale l’Europa League. Oggi sono tre punti determinanti».