Prestazione eccelsa di Lazzari in Parma-Lazio: un assist perfetto per Luis Alberto ma anche tanti colpi di classe

Manuel Lazzari brilla al Tardini. Corsa, tante idee geniali e un colpo di classe che vale l’assist per Luis Alberto. I giornali oggi in edicola lo esaltano: secondo la rosea è il migliore in campo, con una prestazione da 7.5.

«Per fermarlo bisognerebbe salire su un motorino. Consegna un pallone d’oro a Luis Alberto» si legge nella pagella de La Gazzetta dello Sport.