Lazzari, l’Inter si muove per l’esterno: è lui il sostituto di Hakimi

L’Inter sta cercando il sostituto di Hakimi, prossimo alla partenza, e avrebbe messo gli occhi su Manuel Lazzari della Lazio

Comincia ed entrare sempre più nel vivo il mercato della Lazio, non solo in entrata: infatti, alcuni giocatori sono entrati nella lista dei possibili partenti. Tra questi, oltre a quello di Joaquin Correa, figura anche il nome di Manuel Lazzari.

Infatti, secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà sul proprio sito web, l’Inter avrebbe messo gli occhi sull’esterno biancoceleste come sostituto numero uno per Hakimi, in partenza da Milano. Simone Inzaghi ha sempre puntato su di lui nei due anni a Roma e vorrebbe sfruttarlo anche a Milano. Le richieste della Lazio si aggirano attorno ai 18 milioni più bonus.