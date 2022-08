Lazzari è pronto: obiettivo bis alla prima di campionato

Lazzari è uno dei pilastri della Lazio di Maurizio Sarri. E contro il Bologna il terzino avrà un importante obiettivo

Infatti, come sottolineato dal Corriere dello Sport, l’ex Spal vorrebbe partire con il piede giusto, bissando il gol realizzato lo scorso anno alla prima giornata contro l’Empoli. Una rete per una stagione da assoluto protagonista. E pensare che l’anno scorso, nella prima parte della stagione, si era parlato di una sua possibile cessione proprio per la poca attitudine al 4-3-3 e al gioco sarriano. Invece, con il tempo e il lavoro, il classe ’93 si sta invece trasformando nel terzino perfetto.