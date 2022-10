Lazzari: «Quando ripartiamo siamo una squadra incredibile, vittoria che vale doppio»

Al termine della gara tra Fiorentina e Lazio, è Lazzari a commentare il risultato per i microfoni di Sky, Dazn e radio

Per i microfoni di Lazio Style Radio, Sky e DAZN, è Lazzari a commentare la gara contro la Fiorentina. Le sue parole:

VITTORIA– «Vittoria che ha un peso incredibile, la Fiorentina è una squadra forte che non merita la classifica che ha, giocano benissimo. La vittoria vale doppio».

TIFOSI E SETTIMANA LUNGA– «Sicuramente rispetto all’anno scorso abbiamo fatto dei passi avanti enormi in fase difensiva, oggi siamo stati anche fortunati ma abbiamo difeso da squadra e anche al novantesimo non si vuole subire gol. Il campionato è appena iniziato e vogliamo rimanere lì in alto. I tifosi sono fantastici, ora ci aspetta una partita difficilissima in Europa da dentro o fuori e poi l’Udinese. Sarà una settimana lunghissima e intensa ma con questa vittoria la affronteremo bene».

Le parole di Lazzari ai microfoni di DAZN

«La corsa verso i tifosi? Era il minimo che dobbiamo ai tifosi che anche in trasferta ci seguono sempre in tantissimi. Spero siano soddisfatti di questa vittoria, difficilissima su questo campo ma fondamentale. Sappiamo che loro palleggiano tantissimo e attaccano in tanti uomini, siamo stati bravi e fortunati a non subire. Quando ripartiamo siamo una squadra incredibile e il risultato lo dimostra. Abbiamo fatto passi da gigante, da un anno e mezzo a questa parte lavoriamo tantissimo e siamo la miglior difesa con 5 gol subiti: per noi è gratificante, se non subisci, con questa squadra prima o poi lo fai».