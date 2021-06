Lazzari Inter, tutto ruota attorno ad Hakimi: la situazione

L’idea di Lazzari all’Inter continua a essere viva. Ma tutto ruota attorno alla cessione di Hakimi: la situazione

L’interesse dell’Inter per Lazzari è ormai cosa nota, con i primi contatti che ci sarebbero stati già quallche settimana fa. La trattativa però è legata a doppio filo alla cessione di Hakimi al Psg. La trattativa con i transalpini sembra essere a un passo dalla chiusura e la società a quel punto dovrà regalare a Inzaghi il sostituto del marocchino.

Come rivelato da Il Messaggero, la Lazio però difficilmente scenderà sotto i 20 milioni per l’esterno ex Spal. Quest’ultimo rappresenterebbe il rinforzo ideale per il tecnico dei meneghini, che conosce il 27enne alla perfezione. La trattativa però appare tutt’altro che semplice.