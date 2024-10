Lazzari fuori un mese, ecco quale gare salterà: punta a rientrare per quella partita

Infortunio Lazzari: l’esterno rimarrà ai box per un mese: ecco le partite in cui la Lazio di Baroni non potrà contare su di lui

L’infortunio di Lazzari complica i piani della Lazio: l’esterno non sarà a disposizione di Baroni per un mese, come rivelato dagli esami strumentali.

Quali partite salterà? Sicuramente sarà assente contro Juve, Genoa, Como e Cagliari, mentre in Europa League il Twente. Possibile il suo rientro nella settimana in cui i biancocelesti affronteranno Porto in Europa e Monza in Italia.