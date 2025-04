Lazzari a LSC: «Servirà la partita perfetta, non dobbiamo essere frenetici»

Condividi via email

Il giocatore della Lazio ha rilasciato delle dichiarazioni nel pre partita della sfida di Europa League contro il Bodo Glimt

Manuel Lazzari ha rilasciato delle dichiarazioni ai canali ufficiali del club a pochi istanti dal fischio di inizio del match contro il Bodo Glimt. Di seguito le parole riprese da TMW.

LE PAROLE – Servirà la prestazione perfetta, sarà una partita molto dura perché loro sono una squadra fisica e hanno tanta intensità. Dall’inizio dobbiamo comandare la partita e sfruttare le occasioni che avremo. In casa possiamo dire la nostra. Non dobbiamo essere frenetici, la partita dura novanta minuti. Dobbiamo essere tranquilli e concentrati sapendo che la gara è molto lunga. È una serata importantissima, giocare in questo stadio con tutti questi tifosi è un’emozione incredibile. La Lazio sicuramente darà il 100%.