Connect with us

Formello

Lazzari e Dia a rischio forfait per la partita con la Juventus: ecco cosa filtra

Published

2 ore ago

on

By

Lazio-Torino serie A
Roma 27/09/2023 - campionato di calcio serie A / Lazio-Torino / foto Image Sport nella foto: Manuel Lazzari

Manuel Lazzari e Boulaye Dia potrebbero essere costretti ad alzare bandiera bianca per la sfida della Lazio contro i bianconeri. Le novità da Formello

La Lazio si sta preparando per una delle sfide più difficili della stagione, quella contro la Juventus di Luciano Spalletti in programma domenica allo Stadio Allianz. Una gara che si preannuncia particolarmente insidiosa, vista la forma impressionante della Vecchia Signora, reduce da ottimi risultati in campionato.

Le difficoltà per Maurizio Sarri non finiscono qui. Infatti, come riportato dall’edizione odierna de Il Messaggero, il tecnico biancoceleste potrebbe essere costretto a fare a meno di Boulaye Dia e Manuel Lazzari, entrambi in forte dubbio per la partita a causa di problemi muscolari.

Lazzari e Dia:iInfortuni che complicano le scelte di Sarri

I due calciatori sono in fase di recupero, ma la situazione rimane incerta, con il rischio di non poter contare su di loro per la trasferta torinese. La loro assenza, se confermata, potrebbe ridurre ulteriormente le opzioni a disposizione di Sarri, già costretto a fare i conti con altri problemi fisici in rosa, in primis quello di Mattia Zaccagni.

Nonostante le difficoltà, c’è ancora speranza in casa Lazio. Lo staff medico sta facendo il possibile per recuperare in extremis Dia e Lazzari. L’obiettivo è quello di averli almeno tra i convocati per la sfida, ma la decisione finale dipenderà dalle valutazioni dei giorni precedenti alla partita.

LEGGI ANCHE: Paglia: «Lotito ha voluto questo! Pensa di essere il più bravo. E su Romagnoli….»

Related Topics:

Copyright 2025 © riproduzione riservata Lazio News 24 - Registro Stampa Tribunale di Torino n. 46 del 07/09/2021 Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 26692 - PI 11028660014 Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a S.S. Lazio S.p.A. Il marchio Lazio è di esclusiva proprietà di S.S. Lazio S.p.A.

Change privacy settings
×