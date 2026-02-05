Lazzari e Dia a rischio forfait per la partita con la Juventus: ecco cosa filtra

Manuel Lazzari e Boulaye Dia potrebbero essere costretti ad alzare bandiera bianca per la sfida della Lazio contro i bianconeri. Le novità da Formello

La Lazio si sta preparando per una delle sfide più difficili della stagione, quella contro la Juventus di Luciano Spalletti in programma domenica allo Stadio Allianz. Una gara che si preannuncia particolarmente insidiosa, vista la forma impressionante della Vecchia Signora, reduce da ottimi risultati in campionato.

Le difficoltà per Maurizio Sarri non finiscono qui. Infatti, come riportato dall’edizione odierna de Il Messaggero, il tecnico biancoceleste potrebbe essere costretto a fare a meno di Boulaye Dia e Manuel Lazzari, entrambi in forte dubbio per la partita a causa di problemi muscolari.

Lazzari e Dia:iInfortuni che complicano le scelte di Sarri

I due calciatori sono in fase di recupero, ma la situazione rimane incerta, con il rischio di non poter contare su di loro per la trasferta torinese. La loro assenza, se confermata, potrebbe ridurre ulteriormente le opzioni a disposizione di Sarri, già costretto a fare i conti con altri problemi fisici in rosa, in primis quello di Mattia Zaccagni.

Nonostante le difficoltà, c’è ancora speranza in casa Lazio. Lo staff medico sta facendo il possibile per recuperare in extremis Dia e Lazzari. L’obiettivo è quello di averli almeno tra i convocati per la sfida, ma la decisione finale dipenderà dalle valutazioni dei giorni precedenti alla partita.

