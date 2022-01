Lazzari Bologna, gli emiliani non mollano: scambio con Hickey?

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Il Bologna pensa sempre a Lazzari. La nuova idea potrebbe essere quella di uno scambio con Hickey: ecco i dettagli

Il nome di Manuel Lazzari potrebbe senza alcun dubbio essere uno dei più caldi di questo mercato di gennaio. L’ex Spal non è entrato nei meccanismi di Sarri e la cessione sta diventando una pista via via sempre più percorribile.

Tra le squadre che avrebbero messo gli occhi sul 28enne ci sarebbe il Bologna. Un’ipotesi a cui starebbero lavorando gli emiliani sarebbe quella di uno scambio. Ed ecco che, come rivelato da Il Messaggero, un nome che potrebbe essere messo sul tavolo è quello di Hickey. Lo scozzese, prima di finire in rossoblu, era stato sondato dalla Lazio e piace parecchio a Tare. Insomma, un’idea che potrebbe prendere corpo.