Lazzari Atalanta, sarà lui il sostituto di Hateboer?

Lazzari sarebbe finito nel mirino dell’Atalanta. Tutto sarebbe legato alla sempre più probabile partenza di Hateboer

Manuel Lazzari è uno dei nomi maggiormente sotto l’attenzione in questi ultimi giorni. Il suo gol contro la Salernitana non ha spento le voci di mercato su di lui.

Ed ecco che, stando a quanto rivelato da TuttoAtalanta, sarebbe proprio la Dea negli ultimi giorni ad aver sondato con forza la disponibilità del giocatore, incassando il suo ok di massima. Tutto però si lega alla cessione di Hateboer, che potrebbe già avvenire in questa sessione di gennaio. Insomma, tutto si deciderà in due settimane.